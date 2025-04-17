СМИ: Рубио встретится с главой МИД Франции в Париже 17 апреля

В четверг, 17 апреля, государственный секретарь США Марко Рубио встретится со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в Париже.

Об этом агентству Reuters сообщил проинформированный собеседник во французском дипломатическом кругу, передает "Европейская правда".

Как рассказал собеседник агентства, Рубио обсудит с Барро войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и ядерные переговоры по Ирану.

Рубио посетит Париж вместе с посланником американского президента Стивом Уиткоффом, который на прошлой неделе встречался с правителем РФ Владимиром Путиным.

Поездка, о которой ранее сообщили СМИ, станет первым визитом американских топ-чиновников во Францию после приезда вице-президента Джей Ди Вэнса на саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Франция вместе с Великобританией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.