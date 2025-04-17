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ЗМІ: Рубіо зустрінеться з очільником МЗС Франції у Парижі 17 квітня

Новини — Четвер, 17 квітня 2025, 08:50 — Уляна Кричковська

У четвер, 17 квітня, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро у Парижі.

Про це агентству Reuters повідомив поінформований співрозмовник у французькому дипломатичному колі, передає "Європейська правда".

Як розповів співрозмовник агентства, Рубіо обговорить з Барро війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та ядерні переговори щодо Ірану.

Рубіо відвідає Париж разом із посланником американського президента Стівом Віткоффом, який минулого тижня зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.

Поїздка, про яку раніше повідомили ЗМІ, стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту в лютому.

Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

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