ЗМІ: Рубіо і Віткофф вирушать на переговори до Парижа, де буде йтися і про Україну
Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф цього тижня вирушать на перемовини до Парижа, де буде йтися у тому числі про Україну.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Двоє співрозмовників, яким відомо про підготовку візиту, розповіли, що Рубіо і Віткофф цього тижня вирушать до Парижа.
Стів Віткофф має зустрітися з президентом Емманюелем Макроном, а Рубіо – зі своїм французьким візаві Жаном-Ноелем Барро.
На зустрічах планують обговорювати Україну, Іран і торговельні питання у контексті "тарифної війни", розпочатої Дональдом Трампом.
Поїздка стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту у лютому.
Франція, як відомо, разом з Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, минулого тижня спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним. Вихідними він мав перший прямий контакт з Іраном за адміністрації Трампа.
Віткофф назвав свої переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь угоди впирається у "п’ять територій".