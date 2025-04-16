ЗМІ: Рубіо і Віткофф вирушать на переговори до Парижа, де буде йтися і про Україну

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф цього тижня вирушать на перемовини до Парижа, де буде йтися у тому числі про Україну.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Двоє співрозмовників, яким відомо про підготовку візиту, розповіли, що Рубіо і Віткофф цього тижня вирушать до Парижа.

Стів Віткофф має зустрітися з президентом Емманюелем Макроном, а Рубіо – зі своїм французьким візаві Жаном-Ноелем Барро.

На зустрічах планують обговорювати Україну, Іран і торговельні питання у контексті "тарифної війни", розпочатої Дональдом Трампом.

Поїздка стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту у лютому.

Франція, як відомо, разом з Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, минулого тижня спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним. Вихідними він мав перший прямий контакт з Іраном за адміністрації Трампа.

Віткофф назвав свої переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь угоди впирається у "п’ять територій".