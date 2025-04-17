В Париже состоялась встреча украинской делегации с представителями "коалиции решительных"

В Париже прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Британии, в ходе которой речь шла, в частности, о полном прекращении огня, многонациональном контингенте и гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Х, пишет "Европейская правда".

17 апреля Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава Министерства обороны Рустем Умеров прибыли на встречу в Париж для встреч с представителями "коалиции решительных".

Глава украинского МИД рассказал, что украинская делегация уже начала встречу с британскими, французскими и немецкими коллегами в Елисейском дворце.

Фото: Х

"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", – написал он.

Как отметили в ОП, в переговорах приняли участие дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник по вопросам национальной безопасности канцлера Германии Йенс Плетнер.

Отметим, в Париже у украинской делегации также запланирована встреча с американскими коллегами – государственным секретарем США Марком Рубио и посланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Франция вместе с Великобританией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.

В контексте американской делегации, которая будет присутствовать в эти дни в Париже, стоит обратить внимание, что на прошлой неделе Уиткофф встречался с правителем РФ Владимиром Путиным.

Он назвал переговоры с Путиным "убедительными", а также заявил, что возможность какого-то "мирного" соглашения упирается в "пять территорий".