Українська делегація прибула до Парижа для зустрічей із представниками "коаліції рішучих"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим прилетіли з візитом до Парижа.

Про це Єрмак написав у Telegram, передає "Європейська правда".

За словами керівника Офісу президента, у рамках візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав коаліції тих, що "бажають і здатні гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії".

Крім того, в української делегації заплановані зустрічі з представниками США, які наразі перебувають у Франції.

Зазначимо, поїздка, про яку раніше повідомили ЗМІ, стане першим візитом американських топпосадовців – державного секретаря США Марко Рубіо та посланника американського президента Стіва Віткоффа – до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту в лютому.

Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

У контексті американської делегації, яка буде присутня в ці дні у Парижі, варто звернути увагу, що минулого тижня Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.

Він назвав переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь "мирної" угоди впирається в "п’ять територій".