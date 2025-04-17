В Парижі відбулась зустріч української делегації із представниками "коаліції рішучих"

У Парижі пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії, в ході якої йшлося, зокрема, про повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Х, пише "Європейська правда".

17 квітня Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільник Міністерства оборони Рустем Умєров прибули на зустріч до Парижа для зустрічей із представниками "коаліції рішучих".

Очільник українського МЗС розповів, що українська делегація вже почала зустріч із британськими, французькими та німецькими колегами в Єлисейському палаці.

Фото: Х

"Ми обговорили шляхи до справедливого та тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України", – написав він.

Як зазначили в ОП, у переговорах взяли участь дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Зазначимо, у Парижі в української делегації також запланована зустріч з американськими колегами – державним секретарем США Марком Рубіо та посланником американського президента Стівом Віткоффом.

Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

У контексті американської делегації, яка буде присутня в ці дні у Парижі, варто звернути увагу, що минулого тижня Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.

Він назвав переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь "мирної" угоди впирається в "п’ять територій".