В Венгрии ответили Европарламенту: мы не выполняем приказы преступников в костюмах

В Венгрии критически отреагировали на заявления депутатов Европейского парламента о том, что ситуация в Венгрии "стремительно движется в неправильном направлении" из-за дальнейшего ухудшения верховенства права при правлении Виктора Орбана.

Об этом в Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает "Европейская правда".

Он комментировал визит делегации комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE).

"Комитет LIBE не имеет никакого мандата на вмешательство во внутренние дела стран-членов, но он врывается в Венгрию с заранее написанным вердиктом и кричит о "фашизме", когда чиновники не кланяются их цирку. Это не надзор. Это политическая клеветническая кампания", – заявил спикер.

По его словам, неудивительно, что премьер Виктор Орбан не встретился с ними.

"Вы бы брали уроки правосудия у того, кто был избран только для того, чтобы избежать тюрьмы?", – записал Ковач, имея в виду итальянского евродепутата Иларию Салис, которую долгое время держали в тюрьме в Будапеште за нападения на националистов, пока она не получила мандат евродепутата.

"Венгрия не будет выполнять приказы преступников в костюмах", – заявил представитель.

Делегация евродепутатов посетила Венгрию с двухдневным визитом. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, глава делегации, нидерландский депутат Тинеке Стрик выразила обеспокоенность "рядом тревожных событий", касающихся соблюдения страной ценностей ЕС в сфере судопроизводства, гражданского общества и равенства.

Она раскритиковала венгерские власти за недавние реформы, направленные против ЛГБТИК-сообщества, а также за более широкие проблемы.

Советуем также ознакомиться со статьей Орбан без правил: как власть Венгрии готовится к поражению на выборах и при чем здесь конституция. Далее – краткое ее изложение.