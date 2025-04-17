В Угорщині відповіли Європарламенту: ми не виконуємо накази злочинців у костюмах

В Угорщині критично відреагували на заяви депутатів Європейського парламенту про те, що ситуація в Угорщині "стрімко рухається в неправильному напрямку" через подальше погіршення верховенства права за правління Віктора Орбана.

Про це в Х написав речник угорського уряду Золтан Ковач, передає "Європейська правда".

Він коментував візит делегації комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE).

"Комітет LIBE не має жодного мандату на втручання у внутрішні справи країн-членів, але він вривається в Угорщину із заздалегідь написаним вердиктом і кричить про "фашизм", коли посадовці не вклоняються їхньому цирку. Це не нагляд. Це політична наклепницька кампанія", – заявив речник.

За його словами, не дивно, що прем’єр Віктор Орбан не зустрівся з ними.

"Ви б брали уроки правосуддя у того, хто був обраний лише для того, щоб уникнути в'язниці?", – записав Ковач, маючи на увазі італійську євродепутатку Іларію Саліс, яку тривалий час тримали ув’язненою в Будапешті за напади на націоналістів, доки вона не отримала мандат євродепутата.

"Угорщина не буде виконувати накази злочинців у костюмах", – заявив речник.

Делегація євродепутатів відвідала Угорщину з дводенним візитом. Виступаючи на пресконференції в Будапешті, очільниця делегації, нідерландська депутатка Тінеке Стрік висловила занепокоєння "низкою тривожних подій", що стосуються дотримання країною цінностей ЄС у сфері судочинства, громадянського суспільства та рівності.

Вона розкритикувала угорську владу за нещодавні реформи, спрямовані проти ЛГБТІК-спільноти, а також за ширші проблеми.

Радимо також ознайомитися зі статтею Орбан без правил: як влада Угорщини готується до поразки на виборах та до чого тут конституція. Далі – стислий її виклад.