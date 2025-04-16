У Європарламенті заявили, що Угорщина стрімко рухається не туди

Делегація депутатів Європейського парламенту заявила, що ситуація в Угорщині "стрімко рухається в неправильному напрямку" через подальше погіршення верховенства права за правління Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання The Guardian.

Делегація євродепутатів відвідала Угорщину з дводенним візитом. Виступаючи на пресконференції в Будапешті, очільниця делегації, нідерландська депутатка Тінеке Стрік висловила занепокоєння "низкою тривожних подій", що стосуються дотримання країною цінностей ЄС у сфері судочинства, громадянського суспільства та рівності.

Вона розкритикувала угорську владу за нещодавні реформи, спрямовані проти ЛГБТІК-спільноти, а також за ширші проблеми.

Колишня прем'єрка Бельгії, євродепутатка Софі Вільмес говорила про зростаюче занепокоєння щодо плюралізму ЗМІ, оскільки "80% всіх ринкових доходів спрямовуються на проурядові ЗМІ", а незалежним журналістам відмовляють у доступі до інформації або до політиків.

Польський правоцентрист Міхал Ваврикевич заявив, що делегація побачила "безперечне погіршення ситуації і навіть відкрите заперечення верховенства права".

Він також розкритикував "дуже агресивний" і "грубий" підхід угорських посадовців, адже багато державних установ відхилили прохання делегації про зустріч.

Кшиштоф Шмішек з польських "Нових лівих" попередив, що ЛГБТІК-спільнота "вже стикається з прямими правовими обмеженнями", а подальші заходи, спрямовані на їх посилення, лише "створюють дуже ворожу атмосферу".

Баскський політик Пернандо Баррена заявив про "подальшу ескалацію атак на фундаментальні права людей", а також про "репресивні" заходи, що застосовуються, зокрема до будапештського прайду.

Візит делегації комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) відбувся одразу після того, як угорські законодавці проголосували за суперечливу поправку до конституції, спрямовану проти ЛГБТІК-спільноти.

Проти ухвалення поправки виступали всі опозиційні партії. Крім того, у Будапешті тривали багатотисячні протести проти неї.