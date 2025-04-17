Трамп ждет от РФ ответа на предложение о перемирии "на этой неделе"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в ближайшие дни Россия передаст Вашингтону ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.

Об этом он сказал в Белом доме во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня – и, при необходимости, усилит санкции против нее.

"Посмотрим, чем это будет. Мы получим от них (Россия. – Ред.) ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим", – ответил президент США.

Он также повторил, что хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".

В начале месяца государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты скоро узнают, настроена ли Россия на мир.

Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США усиления санкций против России в ответ на ее отказ на прекращение огня.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.