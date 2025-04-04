Зеленский: есть информация, что США близки к новым санкциям против России

Президент Владимир Зеленский ожидает, что США могут усилить санкции против России в ответ на ее отказ на прекращение огня.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 4 апреля, передает "Европейская правда".

Зеленский выразил надежду, что "соответствующие сильные шаги" – имея в виду усиление санкций США против России из-за отказа последней завершать войну – "будут в ближайшее время".

"И я знаю – по крайней мере у нас есть такая информация – что Америка близка к ответным мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – отметил он.

Глава государства подчеркнул благодарность США, конгрессменам, администрации и Дональду Трампу за оказанную помощь, в частности обмен разведданными.

"А также ожидаем именно таких сильных санкционных шагов", – подытожил он.

На этой неделе Владимир Зеленский уже выразил надежду, что США уже вскоре усилят санкции против России из-за нарушения ею "энергетического перемирия".

Между тем, по данным СМИ, высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.