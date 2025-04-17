В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"

По итогам переговоров представителей США, Украины и трех европейских государств – Великобритании, Германии и Франции – в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом журналистам сообщили в Елисейском дворце.

Французская сторона заявила, что на встрече представителей пяти стран в Париже в четверг "состоялся замечательный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение прочного мира для Украины".

"Сегодня в Париже мы запустили процесс, который является позитивным и в котором участвуют европейцы", – отметили там.

В Елисейском дворце сказали, что новая встреча представителей США, Украины и трех европейских государств запланирована на следующую неделю в Лондоне.

Напомним, делегации Украины и США, а также представители Великобритании и Германии прибыли в Париж в четверг, где прошли переговоры в разных форматах по завершению российско-украинской войны.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон принял делегацию из США в Елисейском дворце. В Париже также прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.

Перед тем президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни Россия передаст Вашингтону ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.