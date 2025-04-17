Макрон принял Рубио и Уиткоффа в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг принял в Париже Стива Уиткоффа, специального посланника президента США Дональда Трампа, и Марко Рубио, госсекретаря США, для переговоров.

Об этом сообщил Елисейский дворец, пишет "Европейская правда".

На встрече в Елисейском дворце также присутствовали глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

На встрече речь шла о мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, а также о работе "коалиции решительных".

Президент Франции также пригласил Джонатана Пауэлла, советника по национальной безопасности Великобритании, принять участие в дискуссии.

Кроме того, на встрече обсуждали тарифы между Европой и США, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, что 17 апреля в Париж прибыла также украинская делегация для встреч с представителями "коалиции решительных".

Сообщалось, что они провели встречу с представителями Франции, Германии и Великобритании.