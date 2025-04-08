Топгенерал США в Европе выступил против вывода американских войск

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил во вторник против вывода американских войск из Европейского континента, что может противоречить плану администрации Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США во вторник Каволи отметил, что "последовательно рекомендовал" сохранять то же военное присутствие с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Я советую сохранять такую численность войск, которая есть сейчас", – добавил он.

На слушаниях позицию Каволи поддержали несколько республиканских законодателей, в частности председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс и член комитета Дон Бейкон.

Роджерс задал вопрос о военном присутствии в Европе исполняющей обязанности помощника госсекретаря Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Томпсон.

Томпсон уклонилась от ответа, сославшись на то, что в Пентагоне продолжается проверка, и "пока никаких решений не принято".

Заявления Каволи появились после сообщений о том, что Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Гегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Кристофер Каволи заявил, что обсуждение в Пентагоне реструктуризации части американских Вооруженных сил могут создать проблемы.