Шмыгаль говорит, что Украина вышла на самый быстрый темп вступления в ЕС среди стран-кандидатов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря юридической работе правительства и парламента Украина вышла на самый быстрый темп вступления в Европейский Союз среди стран, которые когда-либо стремились стать членом ЕС.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Шмыгаль отвечал на вопрос депутата о видении со стороны права совместимость должности министра юстиции и вице-премьера.

"В направлении европейской и евроатлантической интеграции есть большой пласт юридической работы. Это решение (об объединении должностей. – Ред.) на 100% себя оправдывает. Мы движемся при поддержке парламентом всех необходимых законопроектов, дальше мы правительством внедряем все необходимые нормативные акты; ведется огромная юридическая работа с Европейской комиссией", – сказал он.

"Во всем этом мы имеем довольно высокий темп. Имеем большие амбиции стать членом ЕС как можно скорее. И темп у нас самый быстрый из всех стран-кандидатов, которые когда-либо стремились стать членом ЕС. Поэтому такое объединение оправдано", – отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что объединение должностей вице-премьера и министра юстиции является политической демонстрацией приоритетов Украины. В то же время, по его словам, такое решение соответствует действующему законодательству, регламенту Кабинета министров и Закону "О Кабинете министров Украины".

Напомним, в феврале Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением относительно вступления Украины.

5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос по поддержке членства Украины в ЕС.

При этом венгерское правительство настаивает, что вступление Украины в ЕС было бы опасным для Венгрии, в том числе с сельскохозяйственной и экономической точки зрения.