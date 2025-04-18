Шмигаль каже, що Україна вийшла на найшвидший темп вступу до ЄС серед країн-кандидатів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки юридичній роботі уряду та парламенту Україна вийшла на найшвидший темп вступу до Європейського Союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС.

Про це він заявив під час години запитань до уряду в Верховній Раді, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Шмигаль відповідав на питання депутата про бачення з боку права сумісність посади міністра юстиції та віцепрем'єра.

"У напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції є великий пласт юридичної роботи. Це рішення (про об'єднання посад. – Ред.) на 100% себе виправдовує. Ми рухаємося за підтримки парламентом всіх необхідних законопроєктів, далі ми урядом впроваджуємо всі необхідні нормативні акти; ведеться величезна юридична робота з Європейською комісією", – сказав він.

"В усьому цьому ми маємо доволі високий темп. Маємо великі амбіції стати членом ЄС чимскоріше. І темп у нас найшвидший зі всіх країн-кандидатів, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС. Тому таке об'єднання виправдане", – зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що об'єднання посад віцепрем'єр-міністра та міністра юстиції є політичною демонстрацією пріоритетів України. Водночас, за його словами, таке рішення відповідає чинному законодавству, регламенту Кабінету міністрів і Закону "Про Кабінет Міністрів України".

Нагадаємо, в лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо вступу України.

5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування щодо підтримки членства України в ЄС.

При цьому угорський уряд наполягає, що вступ України до ЄС був би небезпечним для Угорщини, у тому числі з сільськогосподарської та економічної точки зору.