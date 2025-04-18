В Кремле отреагировали на заявление США о возможном отказе от усилий по достижению мира

В Кремле заявили об определенном прогрессе и наработках по урегулированию войны в Украине, но отметили "множество сложных вопросов".

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Песков отвечал на просьбу прокомментировать заявления американской стороны о том, что США могут выйти из процесса урегулирования в случае отсутствия, по их мнению, прогресса на этом направлении.

"Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, – мораторий о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах", – сказал Песков.

"Определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", – добавил он.

Отвечая на вопрос о вероятности выхода США из процесса урегулирования, пресс-секретарь отметил, что этот вопрос "нужно задавать в Вашингтоне".

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции, который соединил за одним столом американцев, европейцев и украинцев.

А спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил об "очень продуктивных " встречах в Париже и показал фотографию с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.