Швейцарский курорт отрезало от мира из-за снегопада
Новости — Пятница, 18 апреля 2025, 19:00 —
Незадолго до Пасхи швейцарский горнолыжный курорт отрезало от мира – там выпало до метра снега.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.
На высоте 2500 метров в Альпах выпало около 100 сантиметров свежего снега, поэтому подъездная дорога к Церматту закрыта, движение железной дороги тоже прервано, а сам Церматт отрезан от внешнего мира. Местные власти прислали жителям текстовое сообщение с призывом оставаться дома.
Zermatt Switzerland 🇨🇭
17/04/2025 🥶 ❄️☃️
Primavera 🤭 #Switzerland #Wetter #Schweiz #Zermatt pic.twitter.com/ob7qAsecRz– LENA 🇨🇭🇧🇷 (@LnSchweizerin) April 17, 2025
Местные СМИ сообщили, что рано утром в пятницу в населенном пункте не было электричества. Электросеть была повреждена, а гололед и снег мешают ремонту.
Чтобы удовлетворить первоочередные потребности, в четверг вечером в местном спортзале раздавали горячий суп. Также обустроили общественную станцию зарядки мобильных телефонов.
В то же время, в зоне катания в четверг и пятницу были закрыты все подъемники. Кантон Вале посоветовал людям избегать прогулок в лесу или вблизи деревьев и воды, а также лыжных туров из-за опасности схода лавин и риска падения деревьев и веток.
Напомним, накануне север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.
В результате непогоды в Италии есть жертвы: авто вместе с пассажирами провалилось в промоину на дороге.