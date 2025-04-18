Швейцарский курорт отрезало от мира из-за снегопада

Незадолго до Пасхи швейцарский горнолыжный курорт отрезало от мира – там выпало до метра снега.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.

На высоте 2500 метров в Альпах выпало около 100 сантиметров свежего снега, поэтому подъездная дорога к Церматту закрыта, движение железной дороги тоже прервано, а сам Церматт отрезан от внешнего мира. Местные власти прислали жителям текстовое сообщение с призывом оставаться дома.

Местные СМИ сообщили, что рано утром в пятницу в населенном пункте не было электричества. Электросеть была повреждена, а гололед и снег мешают ремонту.

Чтобы удовлетворить первоочередные потребности, в четверг вечером в местном спортзале раздавали горячий суп. Также обустроили общественную станцию зарядки мобильных телефонов.

В то же время, в зоне катания в четверг и пятницу были закрыты все подъемники. Кантон Вале посоветовал людям избегать прогулок в лесу или вблизи деревьев и воды, а также лыжных туров из-за опасности схода лавин и риска падения деревьев и веток.

Напомним, накануне север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.

В результате непогоды в Италии есть жертвы: авто вместе с пассажирами провалилось в промоину на дороге.