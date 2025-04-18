Непогода в Италии: авто с пассажирами провалилось в промоину на дороге, есть погибший

На севере Италии вблизи города Виченца из-за потоков воды на дороге образовалась промоина, в которую провалился автомобиль с отцом и сыном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Пожарная бригада непрерывно с 2 часов ночи искала мужчину и его сына, которые исчезли в потоке после того, как они, вероятно, упали вместе с автомобилем в промоину на улице Террагли в Вальданьо вблизи Виченцы.

фото Ansa

В поисках участвовали наземные команды из командного пункта в Виченце, спасатели на реке, водолазы и беспилотники из регионального подразделения Венето, а также вертолет Drago из летного отдела Венеции.

Тело одного из двух пропавших без вести, которые упали вместе с автомобилем в воронку, было найдено в водоудерживающем бассейне в Триссино утром в пятницу.

Согласно реконструкции, автомобиль затянуло в яму и он оказался в потоке. Пожарные Виченцы, которые уже были заняты поисками ночью, заметили тело в бассейне и с 9:30 занимались его извлечением из воды.

Кроме того, 92-летний мужчина погиб во время сильного наводнения на севере Италии, подтвердили в четверг спасательные службы.

Напомним, в более чем 100 муниципалитетах Северной Италии был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.