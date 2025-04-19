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У Орбана письменно призвали венгров голосовать против Украины, обещают выполнить это решение

Новости — Суббота, 19 апреля 2025, 09:32 — Ирина Кутелева

Венгерское правительство начало рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой граждан страны опрашивают относительно поддержки членства Украины в ЕС; официальный Будапешт прямо призывает венгров высказаться против.

Об этом говорится в датированном 19 апреля письме информационного центра правительства Венгрии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В письме венгерское правительство призывает голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС, поскольку, по мнению официального Будапешта, это "нанесет Венгрии огромный ущерб".

"Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда", – говорится в письме.

Также в правительстве утверждают, что "ускоренное присоединение к Украине в нынешних условиях разрушит венгерскую экономику".

"Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах. В ближайшие недели правительство предоставит подробную информацию по вопросам, связанным с присоединением Украины", – говорится в письме.

Правительство Венгрии заверило, что будет считать результаты голосования обязательными для себя.

В письме граждан Венгрии призывают "принять участие в голосовании" и "принять ответственное решение".

Бюллетени для опроса будут доставлены до конца мая.

Как известно, 5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Эту инициативу Орбана саркастически прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По Украине венгерское правительство уже проводило "консультации", вопросы на которых были сформулированы манипулятивно.

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Вступление в ЕС Венгрия Орбан
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