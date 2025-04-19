В Норвегии думают надувать искусственный снег на ледник, чтобы сохранить его

В Норвегии размышляют над тем, чтобы надувать искусственный снег на ледник на самой высокой вершине, чтобы спасти его.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В последние годы в Норвегии попробовали различные методы для того, чтобы сохранить ледник на вершине Гальгепигген на юге страны – самой высокой вершине Скандинавии. Ежегодно его размер стремительно меняется.

Теперь звучат предложения для спасения ледника надувать на него ежегодно 700 тысяч кубометров искусственного снега.

"Конечно, это парадокс, что нам придется "производить" снег здесь, под Гальгепиггеном. Но сейчас такова реальность", – отметил генеральный менеджер лыжного центра под горой Пер Арне Воле.

"Только за мое время в должности он (ледник) уменьшился на 17 метров. Через восемь лет здесь не будет ледника, если мы не начнем сейчас надувать искусственный снег", – добавил он.

"Благодаря искусственному снегу можно будет "строить" ледник. На самом деле, другого способа и нет", – соглашается профессор Норвежского университета науки и технологий Руне Странд Эдегорд.

В то же время он добавил, что из-за климатических изменений рано или поздно ледник все равно будет утрачен и это "лишь вопрос времени".

Один из самых известных ледников Норвегии настолько уменьшился в размере, что больше не будет виден для туристов под горой.

В октябре 2024 года в заполярном норвежском городе Тромсе зафиксировали 100-летний "теплый" рекорд.