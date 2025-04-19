У Норвегії думають надувати штучний сніг на льодовик, щоб зберегти його

У Норвегії розмірковують над тим, щоб надувати штучний сніг на льодовик на найвищій вершині, щоб врятувати його.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Останніми роками у Норвегії спробували різні методи для того, щоб зберегти льодовик на вершині Ґальгепіґґен на півдні країни – найвищій вершині Скандинавії. Щорічно його розмір стрімко змнешується.

Тепер лунають пропозиції для порятунку льодовика надувати на нього щорічно 700 тисяч кубометрів штучного снігу.

"Звісно, це парадокс, що нам доведеться "виробляти" сніг тут, під Ґальгепіґґеном. Але зараз така реальність", – зазначив генеральний менеджер лижного центру під горою Пер Арне Воле.

"Лише за мій час на посаді він (льодовик) зменшився на 17 метрів. За вісім років тут не буде льодовика, якщо ми не почнемо зараз надувати штучний сніг", – додав він.

"Завдяки штучному снігу можна буде "розбудовувати" льодовик. Насправді, іншого способу і немає", – погоджується професор Норвезького університету науки і технологій Руне Странд Едегорд.

Водночас він додав, що через кліматичні зміни рано чи пізно льодовик все одно буде втрачено і це "лише питання часу".

Один з найвідоміших льодовиків Норвегії настільки зменшився у розмірі, що більше не буде видимий для туристів під горою.

У жовтні 2024 року в заполярному норвезькому місті Тромсе зафіксували 100-річний "теплий" рекорд.