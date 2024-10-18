В Норвегии зафиксировали столетний "теплый" рекорд за полярным кругом

В норвежском городе Тромсе, расположенном за полярным кругом, 18 октября стало рекордно теплым днем за всю 100-летнюю историю наблюдений.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В пятницу в Тромсе зафиксировали +13.8°C, что является максимумом за все время системных погодных наблюдений с 1924 года.

Похожий рекорд фиксировали в 1987 году на один день раньше, тогда столбик термометра поднялся до 14,5°C.

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В целом же для этих широт такие октябрьские температуры являются аномалией.

Лидер местной молодежной организации видит в этом явные доказательства изменений климата и заявила, что политикам следует активнее действовать, поскольку речь идет не о каком-то одном температурном рекорде, а о тенденции.

Еще в четырех других местах в Норвегии столбик термометра в пятницу превысил 15°C.

Начало осени в Северной Европе также было необычно теплым и засушливым.

На заполярном архипелаге Шпицберген (Свальбард) в августе 2024 года была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.