В Норвегии зафиксировали столетний "теплый" рекорд за полярным кругом
В норвежском городе Тромсе, расположенном за полярным кругом, 18 октября стало рекордно теплым днем за всю 100-летнюю историю наблюдений.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
В пятницу в Тромсе зафиксировали +13.8°C, что является максимумом за все время системных погодных наблюдений с 1924 года.
Похожий рекорд фиксировали в 1987 году на один день раньше, тогда столбик термометра поднялся до 14,5°C.
В целом же для этих широт такие октябрьские температуры являются аномалией.
Лидер местной молодежной организации видит в этом явные доказательства изменений климата и заявила, что политикам следует активнее действовать, поскольку речь идет не о каком-то одном температурном рекорде, а о тенденции.
Еще в четырех других местах в Норвегии столбик термометра в пятницу превысил 15°C.
Начало осени в Северной Европе также было необычно теплым и засушливым.
На заполярном архипелаге Шпицберген (Свальбард) в августе 2024 года была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.