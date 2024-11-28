Один из известных ледников Норвегии растаял настолько, что "спрятался" от туристов
Один из самых известных ледников Норвегии настолько уменьшился в размере, что больше не будет виден для туристов под горой.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
Ледник Нигардсбрин – один из тех, которые больше всего растаяли за лето 2024 года. Он является "рукавом" большего ледника Йостедальсбрин, который расположен в горном массиве между городами Олесунн и Берген.
Нигардсбрин раньше был хорошо виден с точки, куда несложно дойти пешком, и каждый год привлекал десятки тысяч туристов.
За последние десять лет ледник "отполз" более чем на 400 метров. Этим летом он отступил назад в горы еще на 42 метра и его уже нельзя видеть с классической обзорной точки.
Ледник Хельстугубрин в расположенном рядом национальном парке Йотунхеймен отступил на 19 метров по сравнению с 2023 годом.
Похожие процессы происходят с рядом других норвежских ледников. Двадцать ледников за последние 16 лет полностью исчезли.
Ученые объясняют такое радикальное таяние изменениями климата.
В октябре в заполярном норвежском городе Тромсе зафиксировали 100-летний "теплый" рекорд. Европейское климатическое агентство прогнозирует, что 2024 год станет самым жарким за историю наблюдений.
Группа ученых предупредила правительства стран Северной Европы, что глобальное потепление вызвало значительное изменение течения в Атлантическом океане, и в случае углубления процесса в перспективе нескольких десятилетий это может привести к радикальному изменению климата в Европе.