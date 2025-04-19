В Эстонии хотят ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов

В правительстве Эстонии намерены ограничить продажу пневматического оружия и сигнальных пистолетов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Эстонии готовят законопроект об ограничении продажи пневматического оружия, сигнальных пистолетов, пейнтбольного оружия, а также хотят ограничить разрешенную мощность.

В настоящее время в стране практически нет законодательных ограничений, хотя в сфере договорились не продавать такие товары несовершеннолетним лицам.

Проект закона будет предусматривать, что несовершеннолетним запрещено пользоваться страйкбольным оружием, а также указывать, что его запрещено демонстрировать в публичных местах.

Кроме того, речь идет о продаже по лицензии и регистрации сигнальных пистолетов – а также регистрации приобретенных ранее.

"Это оружие довольно часто переделывают, и есть люди, которые специализируются на этом", – отметила советник министра внутренних срав Риита Прооса. По ее словам, немало нелегального оружия, оказавшегося в Финляндии и Швеции, попало туда из Эстонии.

Эксперты критикуют намерения включить в проект норму о максимальной разрешенной мощности пневматики в 17 Дж – поскольку это означало бы, что почти все из имеющегося ассортимента окажется вне закона.

Также возникнет дилемма, что делать с уже имеющимся на руках пневматическим оружием большей мощности, и как проверять мощность – оборудование для этого в дефиците.

В то же время в МВД аргументируют, что большая мощность пневматического оружия делает его почти столь же опасным, как огнестрельное наименьших калибров. Также там говорят, что ограничения будут распространяться только на новое оружие из магазинов и не будут касаться того, которое уже есть на руках.

Законопроект планируют вносить на рассмотрение в июне.

Недавно суд в Эстонии не нашел законодательных оснований для запрета фотографировать здание полиции.

Также в Эстонии приговорили к 15 годам тюрьмы мужчину, который собирал информацию военного характера для России.