В Эстонии дали 15 лет мужчине, который собирал военные данные для России

Суд эстонского города Тартус признал эстонско-российского гражданина Андрея Макарова виновным в государственной измене за сбор информации о военной технике и планирование диверсий.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Макарова обвиняли в том, что не позднее 2022 года он дал указание фиксировать военную технику, ее передвижения и данные о союзных войсках в Латвии и передавать собранную информацию России.

Кроме того, в начале 2024 года мужчина получил от России указание поджечь в Тарту автомобиль с украинскими номерами и выдать это за действие прокремлевской партии KOOS.

Еще один пункт обвинения касался порученной Макарову в 2024 году слежки за бывшим военнослужащим России, который сбежал в Литву.

Суд Тартуса признал достаточными и убедительными доказательства того, что Макаров умышленно совершил государственную измену и что его действия были основаны на мировоззренческих убеждениях, и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Также гражданина России и Эстонии обязали покрыть почти 11 тысяч евро судебных сборов и выплатить компенсацию одному из потерпевших на сумму почти 19 тысяч евро.

Решение суда еще может быть обжаловано, уточняет ERR.

Ранее в этом месяце Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором указала на причастность России к поджогу торгового центра IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года.