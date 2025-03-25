Суд в Эстонии не нашел оснований для запрета фотографировать здание полиции

Эстонский суд не нашел в законодательстве оснований, по которым полиция могла бы запретить фотографировать свои здания из общественного пространства – несмотря на попытки полиции доказать, что нынешняя ситуация с безопасностью оправдывает такой запрет.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В январе частное лицо подало жалобу в административный суд Таллинна, требуя подтвердить его право делать фото или снимать на видео здания и территорию Полицейско-пограничной службы Эстонии (PPA), находясь в общественном месте.

В своем письме к ведомству суд указал, что не нашел законодательных оснований для такого запрета – руководство ведомства имеет право ограничить право на фото и видео внутри здания и на территории, но не может установить такой запрет внутренним распоряжением, чтобы он распространялся и на общественное пространство вокруг.

"Такой запрет невозможно установить актом для внутреннего применения. Более того, невозможно привлечь кого-то к ответственности за нарушение запрета. Соответствующий запрет можно ввести только путем принятия закона или постановления", – отметили в суде.

В то же время суд признал право сотрудников PPA подойти к лицу, которое будет осуществлять такую фото– или видеозапись, и поинтересоваться целью.

PPA в своих аргументах пыталась доказать, что речь идет о стратегически важном объекте, и апеллировать к законодательным актам относительно национальной обороны и деятельности ведомства.

Юрист Ирина Пунко, представляющая интересы PPA, отметила в общении с судом, что в ситуациях, когда фото– и видеофиксация здания может создать угрозу, может быть принято отдельное правило или требование для обеспечения безопасности объекта.

"Ситуация безопасности в Эстонии и в мире в последние годы очень изменилась, и традиционные методы, так сказать, мирного времени для предотвращения различных угроз больше не являются такими эффективными", – объясняла она.

Юрист также отметила, что даже любительские снимки туриста без всякого злого умысла могут быть использованы для сбора данных и аналитики и упростить планирование определенных действий против объекта.

Напомним, в Минобороны Эстонии сообщили, что страна закупит у своей промышленности военную технику для Украины на 100 млн евро.