В бельгийском городе неизвестные разложили десятки Коранов на припаркованных авто

В бельгийском городе Льеж утром в субботу жители многих кварталов обнаружили на запаркованных авто во дворах карманные Кораны во французском переводе.

Об этом сообщает RTBF, пишет "Европейская правда".

Утром 19 апреля во многих кварталах Льежа над дворниками припаркованных автомобилей обнаружили карманные издания Корана на французском языке.

RTBF

На место вызвали полицию, правоохранители собрали "подарки" и исследуют видео с местных камер наблюдения.

Пока неизвестно, была ли эта акция задумана кем-то как мессионерство или как провокация перед Пасхой.

Одна из местных жительниц, которая является мусульманкой, в комментарии журналистам сказала, что такие действия не в стиле их общины, и что она опасается, что эта акция навредит отношению к ним.

Напомним, в конце февраля британское The Guardian выяснило, что связанные с РФ Telegram-каналы предлагают плату за нападения на мечети в Британии.

Также в феврале в Швеции мужчину признали виновным в преступлении на почве ненависти из-за сожжения Корана.