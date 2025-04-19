У бельгійському місті невідомі розклали десятки Коранів на запаркованих авто

У бельгійському місті Льєж вранці у суботу мешканці багатьох кварталів виявили на запаркованих авто у дворах кишенькові Корани у французькому перекладі.

Про це повідомляє RTBF, пише "Європейська правда".

Вранці 19 квітня у багатьох кварталах Льєжа над двірниками запаркованих автомобілів виявили кишенькові видання Корану французькою мовою.

RTBF

На місце викликали поліцію, правоохоронці зібрали "подарунки" та досліджують відео з місцевих камер спостереження.

Наразі невідомо, чи ця акція була задумана кимось як месіонерство чи як провокація перед Великоднем.

Одна з місцевих мешканок, яка є мусульманкою, у коментарі журналістам сказала, що такі дії не у стилі їхньої громади, та що вона побоюється, що ця акція нашкодить ставленню до них.

Нагадаємо, наприкінці лютого британське The Guardian з’ясувало, що пов'язані з РФ Telegram-канали пропонують плату за напади на мечеті у Британії.

Також у лютому у Швеції чоловіка визнали винним у злочині на ґрунті ненависті через спалення Корану.