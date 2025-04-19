СМИ: Израиль не отказался от планов удара по ядерным объектам Ирана, вопреки позиции Трампа

Израиль может все равно реализовать свое намерение и нанести удары по ядерным объектам Ирана, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По информации от неназванного израильского чиновника и еще двух человек, поинформированных в этом вопросе, в Израиле настроены не допустить получения Ираном ядерного оружия и допускают нанесение удара по ядерным объектам Ирана несмотря на то, что Трамп против такого шага.

"Мы имеем разведданные из надежных источников о том, что Израиль готовит значительную атаку на ядерные объекты Ирана. Это связано с недовольством продолжающимися дипломатическими усилиями вокруг ядерной программы Ирана, а также необходимостью конфликта для Нетаньяху (премьера Израиля – Ред.) как способа политического выживания", – цитируют неназванного собеседника.

По словам источников, в последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов ударов по Ирану в конце весны или летом. Они якобы включали комбинации воздушных ударов и спецопераций разного масштаба, направленных на то, чтобы отсрочить получение Ираном ядерного оружия.

Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не одобрил планы Израиля – предусматривающие различные степени вовлечения США – и выступил за продолжение дипломатических попыток ограничить ядерную программу Ирана.

Теперь в Израиле якобы склоняются к ограниченным ударам, которые потребуют меньшей поддержки США.

Напомним, 12 апреля в Омане состоялась первая встреча по ядерной программе Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после того заявил о "красной линии " в переговорах.

19 апреля Иран и США встретились для переговоров в Риме.