СМИ: Трамп не поддержал план Израиля ударить по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп не одобрил планы Израиля о том, чтобы в ближайшее время нанести удары по объектам ядерной программы Ирана.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Собеседники рассказали, что Израиль якобы подготовил планы ударов по объектам ядерной программы Ирана, что должно было произойти уже в мае – с целью отсрочить способность Тегерана получить собственное ядерное оружие на еще некоторое время.

Для реализации почти всех вариантов этой атаки нужно было бы участие США – и для того, чтобы обеспечить максимальный эффект атаки, и для защиты Израиля от ответного удара Ирана.

На этапе разработки планов израильская сторона считала, что США скорее всего поддержат это.

Вопреки этим ожиданиям, Трамп не поддержал идею атаки и выступил за продолжение дипломатических попыток ограничить ядерную программу Ирана. Президент США уведомил об этом Израиль "ранее в этом месяце".

При этом публично Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами из-за разработки ядерного оружия.

Напомним, 12 апреля в Омане состоялась первая встреча по ядерной программе Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после того заявил о "красной линии " в переговорах.