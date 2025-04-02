Сенат США утвердил кандидата Трампа на должность посла при НАТО

Американский Сенат утвердил бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакера на должности посла США в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кандидатура Уитакера была утверждена Сенатом во вторник 52 голосами "за", еще 45 сенаторов проголосовали против.

Выбор Трампа на эту должность стал неожиданностью для союзников США в ноябре прошлого года, поскольку Уитакер был неизвестным на арене национальной безопасности и не имел значительного внешнеполитического опыта.

Ожидается, что Уитакер будет продвигать кампанию Трампа, направленную на то, чтобы заставить членов НАТО увеличить оборонные расходы.

На слушаниях в Сенате перед утверждением в должности Уитакер заявлял, что приверженность администрации Трампа к НАТО является непоколебимой.

Его утверждение в должности задержалось на несколько часов из-за рекордной по продолжительности речи сенатора-демократа Кори Букера, который провел более 25 часов в сессионном зале в знак протеста против действий администрации Трампа и республиканцев в Конгрессе.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.