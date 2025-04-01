Бербок, которая в Киеве с прощальным визитом, вручили награду МИД за поддержку Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая завершает работу в должности, получила специальную награду от МИД Украины в благодарность за ее помощь Украине в последние годы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига напомнил, что нынешний визит Бербок в Киев – уже девятый за время полномасштабной войны, и в целом одиннадцатый за время пребывания в должности.

I was pleased to personally greet @ABaerbock at the Kyiv train station this morning. This is a symbol of our gratitude for her personal efforts to support Ukraine over the years.



This is her ninth visit since Russia's full-scale invasion, and the eleventh of her tenure. On… pic.twitter.com/NM1A2KUPNL – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 1, 2025

Он отметил, что лично встретил министра с поезда, чтобы подчеркнуть благодарность за ее поддержку Украины. Кроме того, она получила специальную награду от МИД.

"Я вручил Анналене нашу специальную награду МИД за поддержку дипломатических усилий Украины, чтобы отметить ее личный вклад... Я поблагодарил коллегу за ее работу, которая способствовала тому, что Германия взяла на себя лидерство в поддержке Украины – в том числе последний пакет военной помощи на 3 млрд евро – что помогло спасти тысячи и тысячи жизней украинцев", – написал Сибига.

"Благодарен за непоколебимую поддержку Германии и храбрость и решимость Анналены. Лозунг "Be brave like Ukraine" – это вполне о ней", – добавил он.

Сибига отметил, что на их переговорах речь шла о текущем состоянии дел в двусторонних отношениях и международных вопросах, в том числе о способах достичь справедливого и устойчивого мира, усилить Украину и надавить на Россию и обеспечить ее ответственность за совершенные преступления.

Также Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США о приемлемой редакции соглашения о минералах.

Анналена Бербок на совместной пресс-конференции заявила, что потенциальное "соглашение о недрах" с США об использовании редкоземельных металлов Украины должно соответствовать праву ЕС.