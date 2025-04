Бербок, которая в Киеве с прощальным визитом, вручили награду МИД за поддержку Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая завершает работу в должности, получила специальную награду от МИД Украины в благодарность за ее помощь Украине в последние годы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига напомнил, что нынешний визит Бербок в Киев – уже девятый за время полномасштабной войны, и в целом одиннадцатый за время пребывания в должности.

I was pleased to personally greet @ABaerbock at the Kyiv train station this morning. This is a symbol of our gratitude for her personal efforts to support Ukraine over the years.



This is her ninth visit since Russia's full-scale invasion, and the eleventh of her tenure. On… pic.twitter.com/NM1A2KUPNL