В ЕС отреагировали на данные о возможном выходе Венгрии из МУС

В Европейской комиссии прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о возможном намерении Венгрии выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер.

Она отметила, что в Еврокомиссии видели эти сообщения, однако не получали от Венгрии никакого официального уведомления о намерениях выйти из МУС.

"Если это действительно так, то мы будем глубоко сожалеть, если какая-то из стран-членов решит выйти из МУС", – сказала пресс-секретарь ЕК.

Она напомнила, что устав МУС позволяет стране-подписанту Римского статута выйти из Суда путем подачи письменного заявления генеральному секретарю ООН.

"Решение о выходе вступает в силу через год после извещения и не влияет на обязательства сотрудничать по расследованиям", – добавила Хиппер.

Комментируя приглашение Венгрии премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху, на которого есть выданный ордер МУС на арест, Хиппер напомнила, что страны-члены ЕС должны обеспечить полное сотрудничество с Судом, в том числе путем быстрого исполнения выданных ордеров на арест.

Ранее СМИ сообщили, что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС).