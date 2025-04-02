В Литве говорят, что ожидания от сотрудничества с Тайванем не оправдались
Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что ожидания от сотрудничества между Литвой и Тайванем не оправдались.
Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Сквернялис согласился с мнением премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса в том, что ожидания от сотрудничества с Тайванем были завышены.
"Согласно заявлениям некоторых коллег, политиков с большим оптимизмом, мы должны были бы уже иметь где-то пять заводов по производству микросхем в Литве. [...] Мы ничего этого не видим", – сказал он.
Спикер Сейма отметил, что "не хочет разочаровываться в Тайване", но "преувеличенный оптимизм" в отношениях с островом был попыткой "прикрыть авантюризм во внешней политике, когда было открыто тайваньское представительство, названное так, как оно не должно называться".
По словам Сквернялиса, нормализация отношений с Китаем стоит на повестке дня правительства.
"Процессы, конечно, не обсуждаются публично, но, вероятно, они происходят в той или иной форме", – добавил он.
Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.
Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.
Ранее Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным, и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется из-за геополитических и экономических причин.
А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.
24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.
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