В Литве говорят, что ожидания от сотрудничества с Тайванем не оправдались

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что ожидания от сотрудничества между Литвой и Тайванем не оправдались.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Сквернялис согласился с мнением премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса в том, что ожидания от сотрудничества с Тайванем были завышены.

"Согласно заявлениям некоторых коллег, политиков с большим оптимизмом, мы должны были бы уже иметь где-то пять заводов по производству микросхем в Литве. [...] Мы ничего этого не видим", – сказал он.

Спикер Сейма отметил, что "не хочет разочаровываться в Тайване", но "преувеличенный оптимизм" в отношениях с островом был попыткой "прикрыть авантюризм во внешней политике, когда было открыто тайваньское представительство, названное так, как оно не должно называться".

По словам Сквернялиса, нормализация отношений с Китаем стоит на повестке дня правительства.

"Процессы, конечно, не обсуждаются публично, но, вероятно, они происходят в той или иной форме", – добавил он.

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Ранее Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным, и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется из-за геополитических и экономических причин.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

Подробнее читайте в статье: Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.