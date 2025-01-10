В МИД Литвы говорят, что стране нужно функционирующее посольство в Пекине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

Об этом он сказал журналистам после встречи со своим эстонским коллегой Маргусом Тсахкной в Таллинне, цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как заявил Будрис, Литва должна иметь посольство в Пекине, если хочет, чтобы Китай имел свое посольство.

"Я заинтересован в том, чтобы нормализовать отношения до такого уровня, чтобы мы могли взаимодействовать так, как это описано в различных конвенциях, дипломатических договорах и в рамках международных традиций дипломатических отношений", – акцентировал он.

Реклама:

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Будрис, однако, настаивает, что не действия Литвы стали причиной ухудшения двусторонних отношений.

"С нашей стороны, я не чувствую, что мы создали эти обстоятельства. Политика Литвы в отношении Китая не является ни старой, ни новой, мы продолжаем расширять наши отношения в Индо-Тихоокеанском регионе и рассматриваем это как альтернативу развитию отношений со странами, которые уважают демократию, уважают верховенство права, уважают деловое поведение и не несут разного рода угроз, которые могут быть реализованы через зависимость", – акцентировал топ-дипломат Литвы.

22 ноября премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что готов восстановить дипломатические отношения с Китаем, но подчеркнул, что это не означает более мягкого отношения к действиям китайских властей.

Уже в конце ноября Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.

Тогда Палуцкас заявил, что ему не сообщили о таком решении.

В Китае в свою очередь выразили возмущение этим решением и пригрозили Литве ответными мерами.