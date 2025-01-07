Премьер Литвы ожидает "тернистые" отношения страны с Китаем в будущем

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется по геополитическим и экономическим причинам.

Об этом он сказал в интервью вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Как заявил Палуцкас – пока литовско-китайские отношения "определяются общей стратегией Европейского Союза".

"Отношения ЕС с Китаем также меняются по основным причинам – как из-за поддержки Китаем России в войне с Украиной, так и из-за очень серьезных экономических трений, которые означают, что Европа, безусловно, будет защищать свой рынок от субсидируемых государством товаров и услуг, поступающих из Китая", – отметил он.

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Поэтому, по мнению Палуцкаса, отношения Литвы с Китаем в будущем будут "тернистым путем".

Отдельно он также уточнил свои предыдущие комментарии по восстановлению связей с Китаем, подчеркнув, что речь идет лишь о назначении послов в двух странах.

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

22 ноября Палуцкас заявил, что готов восстановить дипломатические отношения с Китаем, но подчеркнул, что это не означает более мягкого отношения к действиям китайских властей.

Уже в конце ноября Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.

Тогда Палуцкас заявил, что ему не сообщили о таком решении.

В Китае в свою очередь выразили возмущение этим решением и пригрозили Литве ответными мерами.