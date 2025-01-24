В Китае говорят, что "открыты к диалогу" с Литвой и надеются на восстановление отношений

Китай заявил в пятницу, 24 января, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию" и что двери к диалогу всегда открыты.

Об этом заявил советник китайской миссии при Европейском Союзе Фан Мэй, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как заявил Мэй, "двери диалога всегда открыты".

"Китай готов укреплять связь и обмены с Литвой на основе уважения и общего подхода, а также искать пути преодоления нынешней ситуации, уважая принцип "одного Китая", – сказал он.

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Советник китайской миссии при ЕС отметил, что страна "не теряет доверия к китайско-литовским отношениям".

"Искренне надеемся, что они вернутся к нормальному состоянию", – отметил он.

Как отмечает вещатель, комментарий Китая появился за несколько дней до того, как Европейская комиссия должна решить, продолжать ли ее дело во Всемирной торговой организации (ВТО) по экономическому принуждению против Литвы.

Стоит заметить, что отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным, и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется по геополитическим и экономическим причинам.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.