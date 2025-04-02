Во Франции говорят, что военная конфронтация неизбежна, если не будет ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил в среду, 2 апреля, что если мировые державы не смогут быстро достичь нового соглашения с Ираном по его спорной ядерной программе, то военная конфронтация кажется "почти неизбежной".

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, европейские государства пытаются создать дипломатический путь для достижения соглашения по ограничению деятельности Ирана по обогащению урана до лета и до октября 2025 года, когда истекает срок действия санкций ООН, связанных с соглашением 2015 года по ядерной программе Ирана с мировыми державами.

Западные государства заявляют, что ядерная программа является замаскированной попыткой создать атомную бомбу.

"Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до окончания срока действия этого соглашения (2015 года). В случае неудачи военная конфронтация будет почти неизбежной", – заявил Барро.

Собеседники в дипломатических кругах агентства сообщили, что министры Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами соглашения 2015 года, надеются обсудить этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они соберутся в Брюсселе на министерскую встречу НАТО на этой неделе.

Трамп вывел США из соглашения 2015 года, которое накладывало строгие ограничения на ядерную деятельность Тегерана в обмен на ослабление санкций.

С тех пор Иран значительно превысил установленные этим соглашением лимиты на обогащение урана, производя запасы с высоким уровнем чистоты расщепления, намного выше того, который, по мнению западных государств, является оправданным для гражданской энергетической программы, и близким к тому, который необходим для ядерных боеголовок.

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

В воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.

В тот же день Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.