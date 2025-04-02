У Франції кажуть, що військова конфронтація неминуча, якщо не буде ядерної угоди з Іраном

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив у середу, 2 квітня, що якщо світові держави не зможуть швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його спірної ядерної програми, то військова конфронтація здається "майже неминучою".

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, європейські держави намагаються створити дипломатичний шлях для досягнення угоди щодо обмеження діяльності Ірану зі збагачення урану до літа і до жовтня 2025 року, коли закінчується термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.

Західні держави заявляють, що ядерна програма є замаскованою спробою створити атомну бомбу.

"Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди (2015 року). У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою", – заявив Барро.

Співрозмовники у дипломатичних колах агентства повідомили, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

Трамп вивів США з угоди 2015 року, яка накладала суворі обмеження на ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій.

Відтоді Іран значно перевищив встановлені цією угодою ліміти на збагачення урану, виробляючи запаси з високим рівнем чистоти розщеплення, набагато вищим за той, який, на думку західних держав, є виправданим для цивільної енергетичної програми, і близьким до того, який необхідний для ядерних боєголовок.

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

У неділю, 30 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.

Того ж дня Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.