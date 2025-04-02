Белый дом: советник Трампа Уолтц пользовался Gmail, но не для секретных данных

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц пользовался незащищенным почтовым сервисом Gmail по рабочим вопросам, но отрицают, что им пересылалась секретная информация.

Такой комментарий представитель Совета по национальной безопасности США Брайан Хьюз предоставил агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ранее The Washington Post сообщило, что члены Совета национальной безопасности при президенте Трампе, включая Уолтца, вели правительственные дела через личные аккаунты Gmail.

Среди прочего, советник Трампа якобы получал на свой ящик Gmail менее конфиденциальную, но потенциально деликатную информацию, в частности свое расписание и другие рабочие документы.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, Уолтц действительно получал на личную электронную почту "электронные письма и приглашения в календарь от старых контактов".

"Он никогда не отправлял секретные материалы через свою личную электронную почту или любую незащищенную платформу", – добавил он.

Также Хьюз заверил, что все сотрудники Совета нацбезопасности знают о необходимости использовать защищенные каналы информации и о том, что "любая неправительственная корреспонденция должна быть сохранена для соблюдения требований законодательства о документации".

Переписка в Gmail стала еще одним примером сомнительной практики использования незащищенных каналов связи должностными лицами команды Трампа после скандала с мессенджером Signal.

Поскольку и сам Трамп, и чиновники его администрации отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic 26 марта опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.

В Белом доме недавно официально заявили, что скандал с Signal для них "закрыт".