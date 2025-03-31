В Белом доме говорят, что скандал с Signal для них "закрыт"

Белый дом считает дело об утечке информации из чата в мессенджере Signal, где чиновники в сфере национальной безопасности обсуждали удары по Йемену, "закрытым".

Такое журналистам 31 марта сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Реагируя на сообщения СМИ о возможном увольнении советника по нацбезопасности Майка Волца, Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает считать Волца частью своей команды.

"И это дело было закрыто здесь, в Белом доме, насколько мы можем судить. Были предприняты шаги, чтобы гарантировать, что нечто подобное, очевидно, никогда не сможет повториться", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Трамп, Уолц и остальные чиновники в сфере нацбезопасности "очень хорошо работают вместе".

Ранее СМИ сообщали, якобы вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали Трампа уволить своего советника по нацбезопасности из-за скандала.

Инцидент начался на прошлой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности по ошибке добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.