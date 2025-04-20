США и Иран после встречи в Риме договорились продолжать договариваться

Представители США и Ирана по итогам переговоров по иранской ядерной программе в Риме накануне, 19 апреля, договорились о еще одной двусторонней встрече на техническом уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил журналистам после встречи в Риме, что американо-иранские переговоры перейдут к следующему этапу и в среду, 23 апреля, состоятся технические переговоры на "экспертном уровне".

Аракчи добавил, что он и посланник президента США Стив Уиткофф проведут третий раунд непрямых переговоров в следующую субботу, 26 апреля.

В Государственном департаменте США также подтвердили, что обе стороны согласились продолжить переговоры на следующей неделе.

"Мы договорились встретиться снова на следующей неделе и благодарны нашим оманским партнерам за содействие в проведении этих переговоров, а также нашим итальянским партнерам за то, что приняли нас сегодня", – сказал журналистам представитель ведомства.

С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

Зато Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Иран также отвергает переговоры по оборонным возможностям, таким как его программа баллистических ракет.