США и Иран после встречи в Риме договорились продолжать договариваться
Представители США и Ирана по итогам переговоров по иранской ядерной программе в Риме накануне, 19 апреля, договорились о еще одной двусторонней встрече на техническом уровне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил журналистам после встречи в Риме, что американо-иранские переговоры перейдут к следующему этапу и в среду, 23 апреля, состоятся технические переговоры на "экспертном уровне".
Аракчи добавил, что он и посланник президента США Стив Уиткофф проведут третий раунд непрямых переговоров в следующую субботу, 26 апреля.
В Государственном департаменте США также подтвердили, что обе стороны согласились продолжить переговоры на следующей неделе.
"Мы договорились встретиться снова на следующей неделе и благодарны нашим оманским партнерам за содействие в проведении этих переговоров, а также нашим итальянским партнерам за то, что приняли нас сегодня", – сказал журналистам представитель ведомства.
С начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.
Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.
Зато Тегеран говорит, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.
Иран также отвергает переговоры по оборонным возможностям, таким как его программа баллистических ракет.