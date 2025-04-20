США та Іран після зустрічі в Римі домовились продовжувати домовлятись

Представники США та Ірану за підсумками переговорів щодо іранської ядерної програми у Римі напередодні, 19 квітня, домовились про ще одну двосторонню зустріч на технічному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив журналістам після зустрічі в Римі, що американсько-іранські переговори перейдуть до наступного етапу і в середу, 23 квітня, відбудуться технічні переговори на "експертному рівні".

Аракчі додав, що він і посланник президента США Стів Віткофф проведуть третій раунд непрямих переговорів наступної суботи, 26 квітня.

У Державному департаменті США також підтвердили, що обидві сторони погодилися продовжити переговори наступного тижня.

"Ми домовилися зустрітися знову наступного тижня і вдячні нашим оманським партнерам за сприяння у проведенні цих переговорів, а також нашим італійським партнерам за те, що прийняли нас сьогодні", – сказав журналістам представник відомства.

З початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Іран також відкидає переговори щодо оборонних можливостей, таких як його програма балістичних ракет.