Делегации депутатов из Франции запретили въезд в Израиль

Министерство внутренних дел Израиля аннулировало визы 27 французских депутатов, которые должны были посетить Израиль и палестинские территории с 20 по 24 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В состав французской делегации входили депутаты от Группы экологов, а также коммунисты.

"За два дня до нашего отъезда израильские власти аннулировали наши въездные визы, хотя они были одобрены еще месяц назад. Мы хотим понять, что привело к этому внезапному решению, которое выглядит как коллективное наказание", – говорится в заявлении 17 депутатов к французскому президенту Эмманюэлю Макрону.

Они назвали аннулирование виз "серьезным нарушением дипломатических связей с французским государством и наших полномочий как избранных представителей Республики".

Депутаты требуют "четкого заявления от высшей власти нашего государства".

"Мы просим прояснить ситуацию, принять нашу делегацию у президента Республики и сделать все возможное, чтобы израильские власти как можно скорее дали нам разрешение на новую поездку", – подытожили депутаты.

Делегация проведет пресс-конференцию в Париже во вторник.

Министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что аннулировало визы, сославшись на закон, согласно которому лицам, желающим "действовать против государства Израиль", запрещен въезд в страну.

Макрон недавно заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

После волны возмущения французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Макроном предостерег его от признания Палестинского государства.