Делегації депутатів з Франції заборонили в’їзд до Ізраїлю

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю анулювало візи 27 французьких депутатів, які мали відвідати Ізраїль і палестинські території з 20 по 24 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

До складу французької делегації входили депутати від Групи екологів, а також комуністи.

"За два дні до нашого від'їзду ізраїльська влада анулювала наші в'їзні візи, хоча вони були схвалені ще місяць тому. Ми хочемо зрозуміти, що призвело до цього раптового рішення, яке виглядає як колективне покарання", – йдеться у заяві 17 депутатів до французького президента Емманюеля Макрона.

Вони назвали анулювання віз "серйозним порушенням дипломатичних зв'язків із французькою державою та наших повноважень як обраних представників Республіки".

Депутати вимагають "чіткої заяви від найвищої влади нашої держави".

"Ми просимо прояснити ситуацію, прийняти нашу делегацію у президента Республіки і зробити все можливе, щоб ізраїльська влада якомога швидше дала нам дозвіл на нову поїздку", – підсумували депутати.

Делегація проведе пресконференцію в Парижі у вівторок.

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю підтвердило, що анулювало візи, пославшись на закон, згідно з яким особам, які бажають "діяти проти держави Ізраїль", заборонено в'їзд до країни.

Макрон нещодавно заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

Після хвилі обурення французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "палестинську державу без ХАМАС" з одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

Своєю чергою ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу в ході телефонної розмови з Макроном застеріг його від визнання Палестинської держави.