В Таллинне убирают советскую символику со здания Центра русской культуры

В эстонской столице Таллинне в понедельник, 21 апреля, начались подготовительные работы к демонтажу советской символики из здания Центра русской культуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Планируется, что работы продлятся до конца недели, однако могут завершиться и раньше.

Демонтированную символику – композиции с серпом и молотом, пионерскими флагами и пятиконечной звездой – планируют отправить на хранение в городской музей без экспонирования. Конструкция весит две тонны и находится в аварийном состоянии, поскольку выполнена из хрупкого гипса.

Postimees

В феврале стало известно, что городские власти Таллинна готовятся перевести фонд "Таллиннский котел культуры", Таллиннский центр культуры "Сальме" и Центр русской культуры под единое управление.

Год назад была достигнута договоренность изменить название Центра русской культуры на Центр национальных меньшинств.

Напомним, в марте бывший музей Ленина в финском городе Тампере переименовали в музей российско-финских отношений под названием Nootti – от финского "дипломатическая нота".

А в ноябре прошлого года в Литве полиция начала расследование в отношении крупнейшего литовского онлайн-маркетплейса Pigu.lt из-за товаров с запрещенной советской символикой.