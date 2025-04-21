В Таллинне убирают советскую символику со здания Центра русской культуры
Новости — Понедельник, 21 апреля 2025, 09:40 —
В эстонской столице Таллинне в понедельник, 21 апреля, начались подготовительные работы к демонтажу советской символики из здания Центра русской культуры.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.
Планируется, что работы продлятся до конца недели, однако могут завершиться и раньше.
Демонтированную символику – композиции с серпом и молотом, пионерскими флагами и пятиконечной звездой – планируют отправить на хранение в городской музей без экспонирования. Конструкция весит две тонны и находится в аварийном состоянии, поскольку выполнена из хрупкого гипса.
В феврале стало известно, что городские власти Таллинна готовятся перевести фонд "Таллиннский котел культуры", Таллиннский центр культуры "Сальме" и Центр русской культуры под единое управление.
Год назад была достигнута договоренность изменить название Центра русской культуры на Центр национальных меньшинств.
Напомним, в марте бывший музей Ленина в финском городе Тампере переименовали в музей российско-финских отношений под названием Nootti – от финского "дипломатическая нота".
А в ноябре прошлого года в Литве полиция начала расследование в отношении крупнейшего литовского онлайн-маркетплейса Pigu.lt из-за товаров с запрещенной советской символикой.