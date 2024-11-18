В Литве начали расследование в отношении крупнейшего маркетплейса из-за товаров с символикой СССР

В Литве полиция начала расследование в отношении крупнейшего литовского онлайн-маркетплейса Pigu.lt из-за товаров с запрещенной советской символикой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В минувшую субботу депутат Даля Асанавичюте опубликовала скриншот в Facebook, выразив возмущение тем, что Pigu.lt продает ремни с пятиконечными советскими звездами. Советская символика в Литве запрещена.

Менеджер по коммуникациям платформы Нериюс Микалаюнас сообщил, что товары были загружены на маркетплейс в пятницу. Система искусственного интеллекта платформы, которая обычно блокирует такие товары, не сделала этого.

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По его словам, товары были размещены "международным продавцом, не из Литвы или других стран Балтии". Они были удалены с Pigu.lt в субботу.

"Мы просим прощения у наших пользователей за советскую символику, которая временно появилась в нашем каталоге, минуя фильтры искусственного интеллекта, которые мы постоянно совершенствуем", – написала компания в Facebook в субботу вечером.

По словам компании, все товары, о которых шла речь, были удалены из системы, а их продавцы были навсегда заблокированы на Pigu.lt.

Компания Pigu.lt пообещала усилить свои процессы и алгоритмы искусственного интеллекта, добавив, что товарам, произведенным в России, Беларуси или с советской символикой, не место на платформе.

"Мы последовательно поддерживали Украину с первых дней войны и будем продолжать это делать до полной победы", – написала компания.

Согласно законодательству Литвы, за распространение или публичную демонстрацию коммунистической символики физическим лицам грозит штраф в размере от 300 до 700 евро.

В октябре правительство Литвы одобрило предложение запретить не только распространение и демонстрацию нацистской и советской символики, но и ее импорт или транзит.

Напомним, в прошлом году в Вильнюсе решили переименовать музей имени Пушкина.