У Таллінні прибирають радянську символіку з будівлі Центру російської культури

В естонській столиці Таллінні у понеділок, 21 квітня, розпочались підготовчі роботи до демонтажу радянської символіки з будівлі Центру російської культури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Планується, що роботи триватимуть до кінця тижня, проте можуть завершитися і раніше.

Демонтовану символіку – композиції з серпом і молотом, піонерськими прапорами і п’ятикутною зіркою – планують відправити на зберігання до міського музею без експонування. Конструкція важить дві тонни і перебуває в аварійному стані, оскільки виконана з гіпсу, який є крихким.

Postimees

У лютому стало відомо, що міська влада Таллінна готується перевести фонд "Талліннський котел культури", Талліннський центр культури "Сальме" і Центр російської культури під єдине управління.

Рік тому було домовлено змінити назву Центру російської культури на Центр національних меншин.

Нагадаємо, у березня колишній музей Леніна у фінському місті Тампере перейменували на музей російсько-фінських відносин під назвою Nootti – від фінського "дипломатична нота".

А у листопаді минулого року у Литві поліція почала розслідування щодо найбільшого литовського онлайн-маркетплейса Pigu.lt через товари із забороненою радянською символікою.