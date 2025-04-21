СМИ: ЕС обсуждает уступку США для содействия торговым переговорам

Европейский Союз ищет способы облегчить экспорт американского газа с одновременным соблюдением своих правил по выбросам метана, стремясь облегчить переговоры по тарифам с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters от трех информированных источников.

По словам источников Reuters, в рамках обсуждений по торговым переговорам с США Европейская комиссия рассматривает возможность использования гибкости в применении правил ЕС по метану.

Начиная с этого года, ЕС требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о связанных с этим импортом выбросах метана – одного из самых распространенных парниковых газов.

Согласно предложению Еврокомиссии, по данным Reuters, будут введены дополнительные технические правила, которые позволят американским экспортерам газа в ЕС формально выполнять требования по вредным выбросам.

Как именно этого можно достичь, источники Reuters не уточнили.

Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что ЕС должен покупать больше американской нефти и газа, чтобы снизить профицит в торговле со Штатами – главную причину введения американских тарифов.

На прошлой неделе Трамп пообещал, что торговая сделка с Евросоюзом "на 100 процентов" будет заключена.

Параллельно, по данным СМИ, Евросоюз работает над предложением о введении ограничений на некоторый экспорт в США как возможную ответную тактику в рамках масштабной торговой войны.